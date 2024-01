Zeichnen lernen im Museum Comic-Workshop bei Mr. N

Begleitend zur Ausstellung bietet das Neanderthal Museum einen Workshop mit professionellen Comic-Zeichnern und Zeichnerinnen an. Am Sonntag, 21. Januar, findet der erste Workshop mit Christoph Jansen statt, der auch schon für die ZDF-Sendung „Mann, Sieber“ gezeichnet hat. Er gibt Tipps und verrät Tricks, wie man einen eigenen Stil entwickelt und lernt, richtig gute Comics zu zeichnen. Der Workshop startet in der Ausstellung, in der Nathalie Powels vom Neanderthal Museum eine Einführung in die Thematik gibt. Anschließend geht es zum Workshop in die Steinzeitwerkstatt.