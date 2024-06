Neuer Mitarbeiter in der Verwaltung Mettmann Christian Schrader neuer Chef des Standesamts

Immer mitten im Geschehen ist, wer beim Standesamt Mettmann arbeitet. Seit Monatsbeginn leitet Christian Schrader diese Abteilung. Der 40-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jennifer Bischof an, die die Stadtverwaltung verlassen hat. Für Christian Schrader ist der neue Posten eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Vor fast 18 Jahren, nämlich im September 2006, begann er seine duale Ausbildung in der Mettmanner Stadtverwaltung, die er nach drei Jahren als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Nach einem Jahr in der Kämmerei wechselte er anschließend ins Steueramt und ein Jahr später ins Standesamt. Dafür musste er einen zusätzlichen Lehrgang absolvieren, um als Standesbeamter arbeiten zu können. „Das Standesamt ist für viele Verwaltungsmitarbeiter oft das Sackgassenamt“, erklärt Schrader mit einem Lachen: „Wenn man einmal dort gearbeitet hat, will man nicht mehr weg.“