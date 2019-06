Gelebte Ökumene in Mettmann : Christen feiern im Zentrum ein gemeinsames Fest

Mettmann Katholische und evangelische Christen feierten erstmals gemeinsam ein Fest auf dem Vorplatz des Ökumenischen Zentrums in Metzkausen.

Die katholischen und evangelischen Christen in Mettmann machten jetzt deutlich, dass sie nicht nur im ökumenischen Sinne gemeinsam christliche Veranstaltungen durchführen, sondern auch in fröhlicher Eintracht feiern können. Beim ersten ökumenischen Gemeindefest auf dem Vorplatz des Ökumenischen Zentrums in Metzkausen tummelten sich viele Gläubige beider Konfessionen und freuten sich, dass das ökumenische Gemeindefest so gut angenommen wurde. Die Organisatoren hatten im Vorfeld ganze Arbeit geleistet, damit sich die Besucher wohl fühlen konnten. Für Kinder wie Erwachsene war an verschiedenen Ständen etwas dabei. Dabei gab es nicht nur reichlich zu Essen und zu Trinken, Kinder und Jugendliche bevölkerten die Hüpfburg, konnten an einem Stand ihre Malkünste ausprobieren und nahmen an der gut organisierte Gemeinde-Rallye teil, bei denen Fragen beantwortet werden mussten.