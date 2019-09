St. Lambertus in Mettmann : Chöre freuen sich über Verstärkung

St. Lambertus in Mettmann

Mettmann Die Proben haben begonnen, Verstärkung ist immer willkommen.

(arue) Nach der Sommerpause nehmen die Lambertus-Chöre wieder ihre Proben auf. Sie finden im Kaplan-Flintrop-Haus, Lutterbecker Straße 30, in Mettmann statt. Die Kinder- und Jugendchöre proben donnerstags in vier Altersstufen. Kinderchöre 15 Uhr: erstes und zweites Schuljahr; 15.45 Uhr: drittes und viertes Schuljahr; Junge Kantorei (5. bis 8. Schuljahr): 16.45 bis 17.45 Uhr; Jugendchor (ab 8. und 9. Schuljahr): 18 bis 19.30 Uhr.

Der Kirchenchor St. Lambertus probt dienstags von 20 bis 22 Uhr. Erarbeitet wird in unter anderem eine Orchestermesse von Franz Schubert. Alle Gruppen bereiten sich zudem auf eine große multimediale Show am 28. und 29. September in der Mettmanner Stadthalle vor.