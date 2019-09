Sonderkonzert in Mettmann : Chöre feiern Jubiläum mit „Da Capo“

Info

Aufführungen der Jubiläumsshow „Da Capo“ sind am 28. September um 18 Uhr und am 29. September um 15 Uhr in der Neandertalhalle.

Karten zu 15 Euro (erm. 10) bei Ticketzentrale (Markt) und Buchhandlung Schlüter (Kö-Galerie).