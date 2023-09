268 Kilometer für den guten Zweck Im Laufschritt über die Alpen

„Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber ausdauernd“, die Frage, „wozu bin ich imstande, was kann mein Körper leisten?“ beantworte er sich dann „beim ersten sogenannten Hunderter, der auch um den Essener Baldeneysee führte. Und damit war klar, so ein bisschen Marathon mit knapp 43 Kilometern, das reicht nicht. Ich bin leidenschaftlicher Ultraläufer. Das heißt, mir macht es Spaß, an Laufveranstaltungen wie dem Berliner Mauerweg teilzunehmen“, erzählt der Familienvater. Eines seiner bisher schönsten Lauferlebnisse hatte er bei besagtem Berlin-Event, das exakt 100 Meilen, was 161 Kilometern entspricht, entlang der Ex-Mauer beträgt. Vom Transalpine Run war der Mann, der einst am Heresbach-Gymnasium Abitur machte, „von der ersten Sekunde an fasziniert. ‚Wenn ich mal groß bin, möchte ich mitmachen!‘“, erinnert er sich an den lang gehegten Traum.