Casting am Sonntag Junge Stimmen für Musical „Herr der Diebe“ gesucht

Es stammt aus der Feder von Chorleiter Edwin Pröm und am Sonntag, 22. Oktober, findet ein Casting statt, bei dem die Rollen des berühmten „Diebe“-Personals mit Prosper, Bo, Scipio, Wespe, Riccio und Co. zu besetzen sind. Die Nachbarstadt Ratingen lädt Sänger im Alter von 12 bis 25 Jahren ein, gesucht werden Solo-Stimmen ebenso wie Ensemblemitglieder für den Chor. Das Casting findet in der städtischen Musikschule Ratingen an der Poststraße 23 statt. Wer mitmachen möchte, sollte das Anmeldeformular ausfüllen. Es ist ein PDF und über die Seite ratingerkinderundugendchor.de/herr-der-diebe herunterzuladen. Per E-Mail geht es dann an ki-ju-cho-ra@posteo.de, um genaue Infos zu den Inhalten und Abläufen des Castings zu bekommen.