Film in Mettmann Caritas zeigt „Der nasse Hund“ im Weltspiegel

Der 2021 veröffentliche Film basiert auf dem autobiografischen Roman mit dem Titel „Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude“. Die Filmadaption wurde positiv beschrieben und zunächst als klassische Coming-of-Age-Geschichte um einen rebellischen jungen Mann gefeiert: Der 16-jährige Iraner Soheil zieht mit seinen Eltern nach Berlin in den Wedding. Für ihn spielt Religion im Alltag keine große Rolle. Doch plötzlich wird ihr von außen eine hohe Bedeutung gegeben. Eine Clique türkischer und arabischer Gleichaltriger, die er in der Schule und in seiner Nachbarschaft kennenlernt, hält ihn für einen Muslim und nimmt ihn als solchen in der Gruppe auf. Die Tatsache, dass er Jude ist, verheimlicht Soheil – bis er an einen Punkt gelangt, an dem das nicht mehr möglich ist.