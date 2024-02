Caritas Wohnungslosenhilfe Mettmann „Mein Freund hat mich rausgeworfen…“

Sie treffen sich immer mittwochs. Sechs Frauen sind es an diesem Morgen – und drei Hunde. Das Frühstück im Tagestreff der Wohnungslosenhilfe, einmal in der Woche, ist eine der wenigen Konstanten im Leben der Frauen. Das jemand den Tisch für sie deckt? Dass es Weintrauben gibt, Käse, was man eben so braucht fürs gemütliche Morgenritual? Zuhause macht das niemand für sie.