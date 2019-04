Organisation besorgt über wachsende Zahl der Wohnungslosen : Caritas übergibt Petition an Laschet

Mettmann Nach Angaben der Caritas wächst auch in Mettmann die Zahl der Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

(arue) Die Caritas reagiert auf den Mangel günstigen Wohnraums jetzt mit einer Petition an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Sie wird auch von der Caritas Mettmann unterstützt: In der Kreisstadt nehme die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten und betroffenen Menschen „stetig“ zu, sagt Caritas-Fachdienstleister Klaus Gärtner. So sei die Zahl der Wohnungslosen im Kreis von 2014 bis 2017 um 44,6 Prozent von 763 auf 1104 Personen angestiegen. Die zugesicherte Grundmiete liege in Mettmann aktuell zwar bei 8,68 Euro je Quadratmeter. „Vor allem kleinere Wohnungen kosten jedoch rund zehn Euro pro Quadratmeter“, zitiert Gärtner Daten aus der „Sozialberichterstattung NRW.“ Die geplante Wohngeldreform sei ungenügend, wenn sie das Wohngeld erhöhe, aber keine Dynamisierung vorsehe. Erforderlich sei eine Neuregelung der der Grundsicherung, bei der die Festlegung der Unterstützungsleistungen auf Basis der tatsächlichen Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums erfolgen muss.