Viele Helfer sind unterwegs : So genießen Jecke den Karneval froh und munter

Mettmann Wer im Umgang mit Alkohol ein paar Regel beachtet, kommt ohne Reue durch die Session, empfiehlt die Caritas.

Falls es dennoch zu einer kritischen Situation im Umgang mit Alkohol kommt, sollte der Notruf der Feuerwehr (112) gewählt werden. Und die Caritas-Suchthilfe hat ein besonderes Angebot zur Karnevalszeit. Am Freitag, 21. Februrar, findet von 10 bis 12 Uhr in der Beratungsstelle ein für jedermann offenes Karnevalsfrühstück statt. Die Streetworkerinnen werden am Samstag, 22. Februar, in Mettmann, und am Rosenmontag, 24. Februar, in Wülfrath unterwegs sein. Sie kümmern sich um Fragen und Sorgen und bieten Unterstützung in Notsituationen an.