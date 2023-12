Aktion in Mettmann Weihnachtspost für Alleinstehende

Und das Mitmachen ist einfach: Der geschriebenen oder gestalteten Weihnachtsgruß sollte bis spätestens Monatsmitte, also am 15. Dezember, an die Caritas-Freiwilligenzentrale an der Lutterbecker Straße 30 in 40822 Mettmann geschickt werden. Das Team der Freiwilligenzentrale leitet die Weihnachtspost in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Bündnis gegen Einsamkeit“ an ältere oder einsame Menschen in Mettmann und Umgebung weiter.