Gemeinnütziger Einsatz in Mettmann Caritas sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

In den offenen Sprechstunden montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr steht das Team der Freiwilligenzentrale gerne allen Interessierten für Fragen und Informationen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Auch Einrichtungen, Verbände und Vereine, die Freiwillige suchen, können sich gerne an die Freiwilligenzentrale wenden, wenn sie sich Unterstützung bei der Suche nach Ehrenamtlichen wünschen. Mehr Infos vor Ort an der Lutterbecker Straße 30, telefonisch unter der 02104-79493732 oder per E-Mail an FWZ-Mettmann@caritas-mettmann.de.