Bilanz nach Woche bürgerschaftlichen Engagements Caritas sucht dringend Ehrenamtler

Soziales Engagement ist ein wertvolles gesellschaftliches Gut. Überall springen Ehrenamtliche ein, um auf unterschiedlichste Weise Unterstützung anzubieten. So auch bei der Caritas im Kreis Mettmann. In der jetzt angebotenen Woche „Bürgerschaftlichen Engagements“ wurde sichtbar, was alle wissen: Ehrenamt ist sinnstiftend, mehr Ehrenamtler sind notwendig.