Geenken in Mettmann : Geführter Rundgang entlang der Mettmanner Stolpersteine

Mettmann Jeder einzelne von ihnen ist ein Mahnmal: 22 Stolpersteine erinnern in Mettmann an Menschen, die von den Nazis verfolgt, verschleppt und ermordet wurden. Nun lädt die Caritas zu einem geführten Rundgang ein.

Bei den „Stolpersteinen“ handelt es sich um ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begonnen hat. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Stolpersteine sind in Deutschland sowie in 26 weiteren europäischen Ländern zu finden. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. In Mettmann hat Demnig zuletzt am 25. Februar vier „Stolpersteine“ verlegt, die vor dem Haus Oberstraße 14 zu sehen sind.. Die Teilnahme an dem Rundgang ist kostenfrei.