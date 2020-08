In Mettmann ist Unterstützung willkommen : Caritas sucht Freiwillige für Hausaufgabenbetreuung

Mettmann Die Caritas-Freiwilligenzentrale Mettmann ist wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten, Montag 14 bis 16 Uhr und Donnerstag 10 bis 12 Uhr, erreichbar, und es können wieder, unter Einhaltung der Hygieneregeln, persönliche Beratungsgespräche stattfinden.

Das Team bittet allerdings um eine vorherige Terminvereinbarung unter: 02104 144408 oder fwz-mettmann@caritas-mettmann.de. In immer mehr Bereichen und Einrichtungen ist, ebenfalls unter Einhaltung der Hygienestandards, wieder freiwilliges Engagement möglich. Wer sich also für eine freiwillige Tätigkeit interessiert, kann sich gerne beim Team der Freiwilligenzentrale melden.

Dringend werden jetzt Helfer für die Hausaufgabenbetreuung des Kinderschutzbundes gesucht, da in diesem Bereich viele Ehrenamtliche, die zur Risikogruppe zählen, ausfallen. Die Hausaufgabenbetreuung findet in Kleingruppen entweder von 11.30 bis 14.30 Uhr oder von 14.30 bis 16.30 Uhr statt und bietet vielen Kindern eine wichtige Unterstützung auf ihrem Bildungsweg.

Außerdem wünschen sich zwei junge Männer Unterstützung beim Verbessern ihrer Deutschkenntnisse. Eine Verständigung auf Deutsch ist bereits möglich. Einer von den beiden befindet sich in der Ausbildung zum Sozialassistenten in Heilerziehungspflege und benötigt Hilfe beim Abfragen von Fachbegriffen.

Eine weitere Möglichkeit, anderen eine Freude zu machen, bietet weiterhin die Postkartenaktion: einfach noch aus dem Urlaub oder von einem Ausflug Postkartengrüße an die Freiwilligenzentrale schicken. Diese werden an ältere Menschen in Mettmann weitergeleitet und bescheren diesen schöne Momente und vielleicht auch die eine oder andere Erinnerung an eigene frühere Reisen.