Mettmann : Caritas gedenkt der Drogentoten

Mettmann/Erkrath/Haan Der jüngste Drogentote im vergangenen Jahr war gerade mal Mitte 20, der älteste 60. Bei vielen Betroffenen stapeln sich die Probleme, sie sind psychisch krank und wohnungslos, auch darauf will der Aktionstag aufmerksam machen.

Laut und klar hallen die Glockenklänge der Katholischen Kirche St. Lambertus durch den freundlichen Sommertag. Einmal im Jahr läuten sie nur für verstorbene Drogenabhängige. Die Anfänge dieses Gedenktages reichen 22 Jahre zurück nach Gladbeck, wo Eltern den Tod ihres drogenabhängigen Sohns mit einer Gedenkfeier begingen. Daraus entwickelte sich eine Initiative, die inzwischen international ist. Jedes Jahr wird am 21. Juli der „Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher“ begangen.

In Mettmann organisiert ihn die Caritas. Normalerweise wird dieser Gedenktag größer begangen, aber die Corona-Krise hat in diesem Jahr nicht nur den Umfang der Feierlichkeiten bestimmt, sondern auch das Motto. „Wohnraum und soziale und medizinische Hilfen müssen ein Menschenrecht sein – ob mit oder ohne Corona“ lautet es und spricht für sich. „Seit dem letzten Gedenktag sind sieben unserer Klienten gestorben“, sagt Katja Neveling von der Caritas-Suchtberatung, die Betroffene in Mettmann und Wülfrath betreut. Die Dunkelziffer schätzt Neveling jedoch noch viel höher ein. Der jüngste Verstorbene war gerade Mitte 20. „Das ist uns allen sehr nah gegangen“, verrät Neveling. Der Älteste war über 60 Jahre alt.