Erstmals auch mit Gottesdienst : Caritas gedenkt der acht Drogen-Toten in Mettmann und Wülfrath

Mettmann Neben einem Infostand gab es zu diesem Thema am Sonntag erstmals auch einem Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Lambertus.

(hba) Vor dem Altar stehen acht leere Stühle, auf jedem liegt eine weiße Rose. Die leeren Stühle sollen an die acht Drogenkonsumenten erinnern, die in Mettmann und Wülfrath im vergangenen Jahr verstorben sind. „Den internationalen Drogenopfergedenktag gibt es seit 21 Jahren, er wird immer am 21. Juli gefeiert.“ Das berichtete Katja Neveling, Leiterin der Caritas-Suchthilfe für Mettmann und Wülfrath, am Sonntag im Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Lambertus in Mettmann. Eine Mutter aus Gladbeck, deren Sohn an den Folgen seines Drogenkonsums gestorben ist, hatte ihn erstmals ins Leben gerufen. „Wir haben in den vergangenen Jahren am Jubiläumsplatz an die Drogentoten erinnert, weil wir dort nah bei unseren Klienten sind“, führt Katja Neveling weiter aus. Der Gottesdienst nun sei eine Premiere. „Aber Tod und Gedenken, das gehört eigentlich in die Kirche“, meint sie.