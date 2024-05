Ehrenamt in Mettmann Caritas-Freiwilligenzentrale wirbt um Neuzugänge

Was Blutspende und ehrenamtliches Engagement gemeinsam haben? Früher war beides selbstverständlich. Inzwischen ringen die Verantwortlichen beider Ideen, wie sich Nachwuchs nachhaltig gewinnen lässt. Unter der Überschrift „Sei dabei. Mach‘ mit!“ wirbt die Freiwilligenzentrale der Caritas Mittwoch, 22. Mai, von 9.30 Uhr an einem Stand auf dem Jubiläumsplatz in eigener Sache.