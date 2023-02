Ausbildung in Mettmann FHDW informiert über IT- und Wirtschafts-Ausbildung

Die FHDW bietet unter anderem duale Bachelorstudiengänge in Wirtschaftsinformatik, Angewandter Informatik und Betriebswirtschaft an. Jeweils drei Monate pro Semester absolvieren die Studierenden intensive Praxisphasen in den Kooperationsunternehmen der FHDW. „Schon im November haben wir einen großen Campus Day mit 28 Unternehmen gemacht, um Nachwuchs vor allem im IT-Bereich zu akquirieren“, berichtet Campus-Leiter Prof. Dr. Andreas Brandt. „So erfolgreich, dass wir diesen zweiten Termin jetzt auf Wunsch einiger Unternehmen durchführen.“ Am Samstag, 25. Februar sind nun 13 regionale Unternehmen vor Ort, unter anderem sind die IT-Firmen Lucom aus Erkrath und Mait aus Mettmann dabei. „Es ist im Gegensatz zu November ein kompaktes, smartes Format, mit einer guten Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, intensive Gespräche mit unseren Partnerunternehmen zu führen“, so Brandt. Die Unternehmen bieten dabei teilweise attraktive Stipendienprogramme an (Studiengebühren plus Gehalt).