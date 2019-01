Ein Treffpunkt in der Mettmanner Altstadt: Café Mühle hat unter neuer Regie eröffnet

Ein Treffpunkt in der Mettmanner Altstadt

METTMANN Anna Pause hat das Lokal an der Mühlenstraße renoviert und plant eine Außengastronomie.

Vor einigen Wochen hat im Herzen der Innenstadt an der Mühlenstraße das Café Mühle unter der Inhaberin Anna Pause neu eröffnet. Dieses urgemütliche Café mit dem schönen Gewölbe bietet auf rund 45 Quadratmetern 25 Sitzplätze und firmiert offiziell als „Café Mühle / Kult Café“.

Anna Pause wohnt in Gevelsberg und hatte durch einen Freund der Familie erfahren, dass das frühere Café Mühle geschlossen hatte und ein neuer Inhaber gesucht werde. „Ich war vorher noch nie in Mettmann, habe mir die Räumlichkeiten angesehen und war sofort von diesem gemütlichen Ambiente hellauf begeistert.“ Die 45-jährige Mutter von 19-jährigen Zwillingsbrüdern macht deutlich, dass viel zu erledigen war, bis das Café Mühle eröffnet werden konnte. „Wir haben einige Wochen gebraucht, um die notwendigen, umfangreichen Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Zudem wurde die komplette Einrichtung einschließlich Küchenzeile erneuert. Wichtig war mir jedoch, dass der grundsätzliche Stil erhalten blieb.“

Geöffnet ist das Café außer montags, von 10 bis 18 Uhr. „Demnächst möchte ich auch sonntags öffnen“, so die Inhaberin.

Für Anna Pause ist es der erste Schritt in die Selbständigkeit. Sie hat umfangeiche Gastronomieerfahrung. „Ich war als Angestellte rund 20 Jahre im Hotel-, Restaurant- und Gaststättengewerbe tätig und kenne daher die Branche aus dem Eff-Eff.“

In ihrem neu eröffneten Café bietet sie Frühstücksvarianten, eine kleine Mittagskarte und selbst gebackenen Kuchen an. Auf der Getränkekarte stehen neben den in einem Café üblichen Getränken auch verschiedene Weinsorten, Cocktails und Flaschenbier.