Konzertereignis in Mettmann „Wer singt, betet doppelt“

Seit vergangenen Sommer ist Tanja Heesen neue Kantorin in der evangelischen Kirche und „von Anfang an war klar, dass ein großes Chorwerk die Kantorei begeistern sollte“, wie sie berichtet. Dazu hat sie als Erstes viele Menschen begeistern können, den Weg zum Gesang zu finden. „Aus den ursprünglich 15 Kantoristen ist eine Gruppe von fast 40 Sängerinnen und Sängern geworden“, sagt sie nicht ohne Stolz. Zur „Cäcilienmesse“ gesellt sich der Rheinische Motettenchor Köln mit weiteren 25 Kehlen. „Diesem beeindruckenden Klangkörper stehen die Gesangssolisten in nichts nach.“ Tanja Heesen ist sehr froh, dass ein „Qualitäts-Quartett“ engagiert werden konnte. Damit sind die vier Solisten Ruth Theresa Fiedler, Karla Bytnarová, Marco Antonio Rivera sowie Andreas Drescher gemeint.