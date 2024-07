228. Bürgerstammtisch Metzkausen So arbeitet der Katastrophenschutz im Kreis Mettmann

Zum 228. Bürgerstammtisch lädt jetzt der Bürgerverein Metzkausen ein. Der eigentlich für Anfang Juni geplante Termin über die „Hilfe im absoluten Notfall“, der krankheitsbedingt entfallen musste, wird jetzt nachgeholt. Für den Kreis Mettmann organisiert Torsten Schams, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, den Einsatz von Feuerwehr, Notärzten, THW und Hilfsorganisationen im Krisenfall. Bei Naturgewalten, Unfällen oder Anschlägen arbeiten die verschiedenen Rettungsdienste zusammen, um die Bevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Beim Bürgerverein Metzkausen berichtet Torsten Schams, wie sich der Kreis Mettmann vorbereitet und was jeder Einwohner wissen sollte, um selbst vorbereitet zu sein. Auf welche Notfälle bereitet sich der Kreis Mettmann vor? Wie kann man sich als Einwohner am besten informieren? Das sind Themen für den Bürgerstammtisch Dienstag, 9. Juli, 19.30 Uhr im Tennisclub Metzkausen, Am Hoshof 10. Der Bürgerstammtisch des Bürgervereins steht allen Einwohnern und Mitgliedern offen.