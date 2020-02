Karnevalszug : Buntes Volk bringt närrische Stimmung

10 Bilder Das war der Karnevalszug 2020 in Mettmann.

Mettmann VON KLAUS MÜLLER

METTMANN Wer die Anfänge des Mettmanner Karnevalzuges miterlebt hat und dies mit dem heutigen „Zoch“ vergleicht, der kann nur noch staunen. Was das Fest-Komitee-Karneval um Jens-Christian Holtgreve und Michael Heinemann auch in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat, war einfach Klasse. Zwar war der diesjährige „Zoch“, der unter dem Motto „Mettmann braucht Helden – bitte melden“ stand, etwas kürzer als in den Vorjahren – trotzdem amüsierten sich tausende Jecken an den Straßenrändern köstlich. Viele waren sich einig, dass Mettmann sich immer mehr zur Karnevalshochburg entwickelt.

Politisches 23 Mottowagen, Fußgruppen und Kapellen nahmen diesmal am Karnevalszug teil. Im Kommunalwahljahr waren selbstverständlich auch fast alle Parteien dabei. Von ihnen hatten sich die Grünen mit ihrem Mottowagen ganz besonders große Mühe gegeben. Bürgermeisterkandidat Nils Lessing hatte auf dem Wagen sichtlich Spaß und brachte eine Menge Wurfmaterial unters närrische Volk. Die Grünen hatten an ihrem Wagen passend zum Zugmotto die drei Bürgermeisterkandidaten als Superhelden „Dinkelboy“ (Thomas Dinkelmann), „Pietschgirl“ (Sandra Pietschmann) und den alles überstrahlenden „Grünen-Blitz“ Nils Lessing abgebildet. Die CDU stellte fest, dass sie die unterschiedlichsten Helden in ihren Reihen habe, und als Fußgruppe „Rote Teufel“ nahm die SPD teil. „Wir sind halt besonders klimafreundlich“, sagte Vorsitzender Heribert Klein augenzwinkernd. Zum diesjährigen Motto des Zugs merkte die SPD spitz an: „Zum Motto fällt uns nur ein, darf´s denn auch eine Heldin sein?“ und zeigte eine blonde Hexe mit Fledermaus-Flügeln, die auf einem Besen reitet.

Info Jeck auch noch nach dem Zoch Nach dem Zug schwärmten viele Jecken in die umliegende Kneipenszene der Innen- und Oberstadt, Vor allem das „Frankenhein“, „das Türmchen“, das „Golden K“ und der „Braukeller“ , aber auch andere Kneipen hatten eine Menge zu tun. Eine Kinderparty bot der Verein ME-Sport in der Stadthalle an.

Musik Auch die Musikkapellen hatten sich einiges ausgedacht. So war das im fantasiereichen Piraten-Kostüm verkleidete Tambour- und Fanfarenchor der St. Sebastianer ein besonderer Farbtupfer. „Wir sind auf Kurs“, sagte Tambour-Major Michael John. Imposant auch die Wagen der Event-Gastronomie „Golden K“ und des Restaurants „Road-Stopp“: „Die könnten glatt beim Rosenmontagszug in Düsseldorf teilnehmen“, fanden viele Jecken. Auf dem Wagen des „Golden K“ brachte Bürgermeister Thomas Dinkelmann Wurfmaterial unter die Jecken, und die Besatzung des Road-Stopp-Wagens verteilte Gutscheine für ein Kids-Menü.

Stimmung Es sind mittlerweile viele Freundeskreise, die gemeinsam den Zoch besuchen und fast jedes Jahr am gleichen Standort stehen. Manche haben ein kleines Fässchen Bier oder andere Essen- und Getränkespezialitäten mitgebracht. So auch das frühere „All-Star-Team“ des TSV Metzkausen um Manni Hecht, Heinz Lucas und Gerd Newinscheni. „Wir amüsieren uns köstlich. Das ist ein toller Zug und die Stimmung einfach prima“, sagten die Jus und Mädels, prosteten sich zu und stimmten lautstark ein dreifach kräftiges Helau an.

