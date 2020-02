Ideen für Mettmann : Eine ausgezeichnete Spielplatzpatin

Bei Spielplatzbesuchen mit ihrem Sohne entwickelte Nicola Hengst-Gohlke vor einigen Jahren die Idee für die Patenschaften. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Für ihr unermüdliches Engagement hat die Mettmannerin Nicola Hengst-Gohlke sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Post im Briefkasten vorzufinden, ist in Zeiten von E-Mail und Blog seltener geworden. Um so erfreuter war Nicola Hengst-Gohlke über das Kuvert, das zum Jahresende in ihrem Postkasten lag. Absender war Bürgermeister Thomas Dinkelmann. „Ich war total überrascht, als ich las, mir würde das Bundesverdienstkreuz verliehen“, erinnert die Mettmannerin sich.

Mit dieser in Deutschland höchsten Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement wurde Nicola Hengst-Gohlke auch für ihren ebenso unermüdlichen wie vorbildlichen Einsatz als Spielplatzpatin ausgezeichnet. „Es ist ein sehr spezielles Engagement, aber genau das, was die Gesellschaft braucht. Ihr ehrenamtliches Engagement ist vorbildlich. Sie sind ein Vorbild für andere Menschen“, dankte Landrat Thomas Hendele bei der Feierstunde.

INFO „Draußenkinder“ sind ihr großes Anliegen Auszeichnung Im Stadtgeschichtshaus überreichte Landrat Thomas Hendele die Urkunde und den Orden im Namen des Bundespräsidenten. Person Nicola Hengst-Gohlke wurde für ihren jahrelangen, engagierten und erfolgreichen Einsatz für Kinderrechte geehrt. 2009 gründete sie als Elterninitiative die „Spielpaten“ und rief über eine Internetseite ein Netzwerk für mehr kindgerechten Bewegungsspielraum ins Leben. „Draußenkinder“, eine Initiative für mehr Bewegungsspielraum im Freien, ist ebenfalls ihre Idee. 2010 folgte der „ Weltspieltag“, der von ihr organisiert wird. Vor zwei Jahren startete sie im Kreis Mettmann eine Kinderrechtskampagne, bei der 20 Kinder, unter anderem auch ihr Sohn Jan, zu Kinderrechtsbotschaftern ernannt wurden, um Kinder und Jugendliche über ihre Beteiligungs- und Mitspracherechte aufzuklären. Außerdem ist Nicola Hengst-Gohlke Mitglied der Umweltinitiative „Aktionsbündnis für ein sauberes Mettmann“ und seit 2014 ordentliches Mitglied im Deutschen Kinderhilfswerk.

Angefangen hat alles im Sommer 2009. „Ich war mit meinem damals zweijährigen Sohn auf einem Spielplatz und habe mich aufgeregt, weil er so schmuddelig und dreckig war“, erzählt Nicola Hengst-Gohlke. In diesem Zuge fragte sich die junge Mutter, wer denn überhaupt für Spielplätze zuständig ist. „Ich fing an zu recherchieren.“ Nach und nach habe sie verstanden, wer sich darum kümmert und wie alles zusammenhängt. Das brachte sie auf die Idee der Spielplatzpatenschaften. „Es haben sich sehr schnell andere angeschlossen“, freut sie sich noch heute über den Schneeballeffekt. Bald kamen Vereine dazu, später sogar Schulen. „Bis 2017 habe ich die ganzstädtische Koordination gemacht“, erzählt Nicola Hengst-Gohlke.

Inzwischen ist das Projekt „erwachsen“ geworden und braucht keine Aufsicht mehr. „Die Spielplatzpaten sind nun selbst verantwortlich“, erklärt die 51-Jährige, „wenn irgendetwas kaputt ist, dann wenden sie sich direkt an die Stadt.“ In die zweite Reihe ist die Initatorin zurückgetreten, engagiert sich nun für einzelne Projekte wie Mettmanns größten Spielplatz Am Steinbruch. Auch an Spielplatzfesten wirkt sie mit. Neben den Spielplatzpatenschaften wurden in Kooperation mit der Polizei auch Spielaktionen im verkehrsberuhigten Bereich veranstaltet. „Viele wissen nicht, dass sie in verkehrsberuhigten Zonen nur sieben Stundenkilometer fahren dürfen“, ihr Engagement für Kinder umfasste auch eine Kinderrechtekampagne, für die etwa Kinderrechte-Botschafter ausgebildet wurden und die kreisweit für Aufmerksamkeit sorgte.

„Mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt und die Prioritäten haben sich verschoben“, erzählt sie über neue Schwerpunkte. Zusammen mit zwei anderen Frauen hat Nicola Hengst-Gohlke das Nachhaltigkeitskonzept „Nemo“ konzipiert, wieder geht es ums Netzwerken, quasi ihr Spezialgebiet. „Wir führen Akteure zusammen, die nachhaltig unterwegs sind und treffen uns regelmäßig.“ Vor zwei Jahren organisierten sie die erste Nachhaltigkeitsmesse in der Kulturvilla. Auch, weil die Resonanz „so gut gewesen ist, wollen wir in diesem Jahr die zweite Messe veranstalten“, schaut sie auf die nächste Aktion im Juni „Aber größer, denn es sind einige Akteure dazugekommen.“