Bundestagswahl in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : So wählten Ihre Nachbarn – Blick in die Stimmbezirke

Ophelia Nick, Bundestagskandidatin der Grünen im Nordkreis kommt über die Landesliste nach Berlin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Grüne Bundestagskandidatin Ophelia Nick aus Wülfrath kommt über die Landesliste nach Berlin. Wo liegen die Partei-Hochburgen in den Städten ?

Am Tag nach der Bundestagswahl wurde in Berlin ausgelotet, wie es weitergeht. Wer wissen wollte, wie denn seine Nachbarn gewählt haben, konnte sich durch Dutzende von Internetseiten unter der Netz-Adresse votemanager.de klicken. Dort wird nicht das Wahlgeheimnis außer Kraft gesetzt, aber es gibt eine Menge Daten zu jeder Stadt - bis hinunter in den einzelnen Wahlbezirk.

In Mettmann entschieden am Ende des langen Wahltages 770 Stimmen darüber, dass die CDU auf Platz eins der Wählergunst blieb – vor der SPD, die nach der desaströsen Kommunalwahl 2020 auch in der Kreisstadt aus ihrem Jammertal herausgefunden hat. Die Grünen lagen 261 Stimmen vor der in Mettmann erfolgsverwöhnten FDP. Darüber wird bei den Liberalen am Ort garantiert noch einmal diskutiert werden.

Deutlich mehr als ein Drittel aller abgegebenen Stimmen in Mettmann wurde nicht in einem der 21 Wahllokalen der Stadt in einer Urne versenkt, sondern schon Tage vor dem Wahlsonntag eingetütet und per Brief zur Auszählung übermittelt. In fünf von sechs Briefwahlbezirken war erkennbar: Von dieser komfortablen Art der Stimmabgabe machten überwiegend Anhänger der CDU Gebrauch.

Wenn sich die Mettmanner Christdemokraten etwas wünschen dürften, würden sie ihr Ergebnis au dem Wahlbezirk 5202 zum stadtweiten Durchschnitt erheben. Dort, in einem der Wahlräume des Heinrich-Heine-Gymnasiums, votierten satte 38 Prozent der Wähler für die CDU. Die SPD hatte ihr Spitzenergebnis im Wahlbezirk 5070, mit einem Wahllokal am Konrad-Heresbach-Gymnasium in der Mitte.

Wer noch in der Wahlkabine kopfschüttelnd auf den ellenlangen Wahlzettel geschaut hatte und sich fragte, warum auch Kritiker von Corona-Maßnahmen (Die Basis) oder Gruppierungen wie das Team Todenhöfer ankreuzbar waren, der sieht bei einem Blick auf die Ergebnis: Solche Gruppierungen schafften stadtweit nicht einmal den Sprung über die Ein-Prozent-Hürde.

In Erkrath macht die örtliche Wahlleitung das vorbildlich: Die Wahlbezirke tragen ihre echten Namen und keine Nummern-Codes. So wird auf einen Blick deutlich, dass die AfD in der Sandheide (13,5 Prozent) und rings um den Stadtweiher (16,61 Prozent) besonders viele Wählerstimmen einsammeln konnte. Alt-Erkrath ist in drei von vier Wahlbezirken fest in der Hand der SPD - mit Stimmanteilen von knapp 30 Prozent (Süd-West) bis zu 34,08 Prozent (Süd-Ost). Grüne Hochburgen lassen sich in Trills (19,2 Prozent) und Millrath (19,4 Prozent) ausmachen.

Stadtweit wurde die CDU-Bastion beinahe komplett geschliffen. Um ganze 191 Stimmen lagen die Christdemokraten am Ende der Auszählübung vor der SPD. Die Grünen erhielten 643 Stimmen mehr als die FDP. Der wagemutige Kandidatensolist und Erkrather Bernd Herrmann brachte es immerhin auf einen Erststimmenanteil von 1,55 Prozent – 389 Menschen kreuzten seinen Namen auf dem Stimmzettel an.