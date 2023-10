Umweltschutz in Mettmann Ortsgruppe des BUND informiert auf Wochenmarkt am Jubiläumsplatz

Auch die vielzähligen Neu- und Ausbauten in der Stadt sind für die BUNDler ein Beschäftigungsfeld. So wurde unter anderem eine artenschutzrechtliche Stellungnahme für das Areal am Peckhaus – dies ist der geplante Standort für die neue Feuerwache – verfasst, im Stadtrat wurden Erklärungen abgegeben zum Neubau der Gesamtschule und eines sogenannten Nahversorgungszentrums auf Ackerflächen sowie zur überaus kontrovers debattierten geplanten touristischen Nachnutzung der blauen Lagune, also des Steinbruchs Laubach im Neandertal. Die zahlreichen mit Grünflächenamt und Bauhof geführten Gespräche hatten das Ziel, eine Reduzierung des Mähens von Grünflächen und Straßenrändern zu erreichen, „so konnten wir den Erhalt eines Orchideenbestands im Comberg-Park in Metzkausen erreichen. Abgesehen davon spart die chronisch klamme Stadtverwaltung so ein paar Euro. Wären wir mehr Leute, könnten wir noch mehr unternehmen“, appellieren die Mitglieder der Mettmanner BUND-Ortsgruppe an Naturliebhaber und -schützer, sich in der Gruppe einzubringen.