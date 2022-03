BUND-Ortsgruppe Mettmann : Im Garten mehr Wildwuchs wagen

Ursula Ripke, BUND Mettmann Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Lange Zeit war von den Naturschützern nichts zu hören. Vor zehn Jahren brach sie auseinander, doch nun hat sich die BUND Ortsgruppe Mettmann neu gegründet.

Rund zehn Jahre ist es her, als sich die damalige BUND Ortsgruppe Mettmann auflöste. Lange war es nicht möglich, diese Leerstelle wieder zu füllen, obwohl Götz-Reinhard Lederer, Sprecher der BUND Kreisgruppe, immer wieder neue Anläufe startete.

Doch steter Tropfen höhlt den Stein und durch die Berichterstattung der RP über die Waldspaziergänge mit der Biologin Ursula Ripke kam dieser Stein dann endgültig ins Rollen. „Eine Frau vom BUND wollte mich daraufhin kennenlernen“, erzählt Ursula Ripke. Dies nahm Götz-Reinhard Lederer zum Anlass, einen neuen Versuch zur Gründung einer Mettmanner Ortsgruppe zu starten. Und dieser Versuch gelang. Am 25. Oktober kamen ein Duzend Interessierte in die Kulturvilla und ein Vorstand konnte gewählt werden.

Im Januar hat sich die neu geborene Ortsgruppe dann erstmals getroffen. „Hier wurden wichtige Weichen gestellt“, sagt die Vorsitzende Ursula Ripke. Vor allem sollen Mitmach-Aktionen für alle Mettmanner angeboten werden. „Bei denen auch Leute mitmachen können, die nicht BUND-Mitglied sind“, so Ripke, „und die gerne anpacken wollen mit Gartenschere, Hacke und Schaufel.“ So ist in Kürze ein Gespräch mit Ferdinand Ortmann, Leiter der Grünflächenabteilung, geplant, bei dem es zum einen um die Überlassung einer Streuobstwiese gehen soll und zum anderen um die Extensivierung der Pflege städtischer Grünflächen und wie die Übernahme von Patenschaften kleinerer Areale vereinfacht werden kann. Außerdem plant die BUND Ortsgruppe Mettmann eine Müll-Sammelaktion. „Bisher haben wir noch nicht herausfinden können, wann die Stadt ihren Müll-Sammeltag durchführt“, sagt Ursula Ripke.

„Zur Not organisieren wir unsere eigene Müll-Sammelaktion.“ Solche Aktionen sind bei vielen Menschen beliebt. „Man sieht sofort einen positiven Effekt“, sagt Ripke. „Und es kommt ein Gemeinschaftsgefühl auf.“ Die Müll-Sammelaktion soll in Kürze organisiert werden. „Sonst wächst die Vegetation drüber“, weiß Ursula Ripke. Auch um Insektenhabitate möchte sich die neue Ortsgruppe kümmern. „Vielleicht in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Erkrath.“ Ein weiteres wichtiges Ziel der Mettmanner Ortsgruppe ist es, die strukturellen Ursachen der Verarmung der natürlichen Umwelt anzugehen.

„Man muss an die Ursachen ran“, erklärt Ripke. Auch hier sollen Gespräche mit der Grünflächenabteilung geführt werden. „Hier soll erläutert werden, wie die Stadt Mettmann die privaten Gartenbesitzer dazu motivieren könnte, mehr Wildnis statt Einheitsgrün im heimischen Garten zu wagen.“ Auch die Flut an weggeworfenen Zigarettenkippen soll zur Sprache kommen. „Man kann die Dinger recyceln.“

Um gegen die illegale Müllentsorgung vorzugehen, wünscht sich die Ortsgruppe, dass Mettmann Kreis-Mülldetektive anstellt. „Und wenn es nur zwei Leute sind“, so die Vorsitzende, „die sich ausschließlich darum kümmern.“ Und weil alles mit den Waldspaziergängen seinen Anfang genommen hat, möchte Ursula Ripke auch künftig solche kleinen Spaziergänge für interessierte Mettmanner anbieten, „zur Schärfung des Blicks auf die ökologische Umwelt“.INFOBUND-Mitglieder und Interessierte können sich gerne mit der Mettmanner Ortsgruppe in Verbindung setzen (per E-Mail an ursula.ripke@bund.net). Die BUND Ortsgruppe Mettmann trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat. Mehr Infos hierzu unter Tel. 02104/9576999.

(Von Sandra Grünwald)