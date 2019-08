Trägerverein in Mettmann verschickt offenen Brief : Bürgerzentrum Obschwarzbach sucht Unterstützer

Trägerverein in Mettmann verschickt offenen Brief

Mettmann Bei einer Versammlung am Freitag, 30. August, will der Vorstand die Arbeit des Trägervereins vorstellen.

(arue) Der Trägerverein des Bürgerzentrums Ob- und Niederschwarzbach wirbt um weitere Unterstützer. In einem offenen Brief an die Vereinsmitglieder und Bewohner der Ortsteile berichtet die stellvertretende Vorsitzende Pauline Kugler jetzt von den Veranstaltungen des Vereins und des Bürgerzentrums und bittet: „Ohne ihre Beiträge zum Trägerverein gibt es kein Bürgerzentrum.“

„Dieser Trägerverein muss finanziert werden. Ohne ihre Beiträge hätten wir keinen Raum für all die schönen Veranstaltungen“, schreibt Kugler in ihrem Brief mit Verweis auf das Jahresprogramm des Bürgerzentrums. So gibt es dort unter anderem Gymnastikkurse, Yoga und Tanzgruppen, Spieleabende, Kinovorführungen, Kulturveranstaltungen und das Oktoberfest.