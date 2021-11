Protest gegen geplanten Abriss war erfolgreich : Happy End für Vereinsheim Metzkausen zeichnet sich ab

Der Mietvertrag für das Vereinsheim in Metzkausen von Michael Walk wird nicht mehr verlängert Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Laut war im Sommer der Aufschrei als es hieß, das beliebte Vereinsheim am Sendemast in Metzkausen solle abgerissen werden. Unter anderem wurde eine Online-Petition für den Erhalt ins Leben gerufen. Jetzt sieht es so aus, als sei eine zukunftsfähige Lösung gefunden.