Unterstützung in Mettmann : Bürgerverein spendet 200 Masken

Unterstützung in Mettmann

Mettmann In Nordrhein-Westfalen sind sie Pflicht. Aber für Nicht-Mediziner ist es nicht ganz leicht, an das begehrte Utensil zu kommen. Den Löwenanteil der Mund-Nase-Bedecker übergab der Bürgerverein Metzkhausen jetzt ans Heinrich-Heine-Gymnasium, die Astrid-Lindgren-Schule sowie verschiedene Kindertageseinrichtungen.

Mit der schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindergärten und der Kindertagespflege steigt der Bedarf an Schutzmasken. Der Bürgerverein hat 200 Masken an Einrichtungen in Metzkausen übergeben, damit dort eine Grundausstattung vorhanden ist.