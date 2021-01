Engagement in Mettmann : Bürgerverein will im Juni Jubiläum feiern

Mettmann Den Metzkausener Verein gibt es seit 60 Jahren. Er ist stolz auf seine stattliche Mitgliederzahl: mittlerweile 1200 Bürger setzen sich für ihren Stadtteil ein.

„Erfreulich war, dass auch jüngere Mitglieder bereit waren, Verantwortung im Bürgerverein zu übernehmen. Wir haben daher im Vorstand eine gesunde Altersstruktur“, erklärt Gregor Neumann. Dass der Vorstand trotz des Pandemie-Geschehens gearbeitet hat, wird daraus ersichtlich, dass einige Aktionen im Jubiläumsjahr stattfanden. So wurden unter anderem an dem vom Bürgerverein mitbetreuten Wilhelms-Denkmal Aufräumarbeiten vorgenommen. Weiter wurden verschiedene Gespräche zu verkehrstechnischen Maßnahmen in Metzkausen geführt, eine neue Parkbank bei Gut Rosenthal am Eschenkämpchenweg errichtet und für die Streuobstwiese am Comberg-Park wurden vier neue Obstbäume gepflanzt. Ein Spielhäuschen konnte an die Kindertagesstätte der Gemeinde Heilige Familie übergeben werden und am Spielplatz am Comberg-Park sind ein neues Karrussel und ein Wipptier eingeweiht worden.Traditionsgemäß fand am Volkstrauertag am Denkmal Wilhelmshöhe im kleinen Rahmen mit der neuen Bürgermeisterin Sandra Pietschmann eine Gedenkfeier statt. Dass der Bürgerverein mit er Zeit geht, wurde durch eine im September eingerichtete eigene Facebook-Seite dokumentiert.