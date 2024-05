Nachhaltiges Sitzmöbel in Metzkausen Aus der Tankbank tröpfelt‘s stetig

Bänke haben die Mitglieder des Bürgervereins Metzkausen schon an vielen Stellen platziert. Beispielsweise im Cromberg Park und an verschiedenen Haltepunkten entlang der Wanderwege. „Wir wollen Räume schaffen, an denen sich Leute treffen können“, beschreibt Gregor Neumann, Vorsitzender des Vereins Ambitionen. Einen ganz besonderen Verweilpunkt haben er und seine Mitstreiter jetzt in Metzkausen geschaffen: Hier steht die kreis- und düsseldorf-weit erste Tankbank. „Es gibt zwei weitere Tankbänke in Nordrhein Westfalen“, informiert der Vorsitzende. Eine davon steht in Schwelm, die andere in Nottuln im Kreis Coesfeld.