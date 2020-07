Mettmann : Bürger spendieren Tischtennisplatte

Mettmann Vor allem den Zuhausegebliebenen wollte der Bürgerverein Metzkausen etwas Gutes tun. So kam die Idee auf, Sport- und Freizeitmöglichkeiten vor Ort zu schaffen.

Ab sofort steht sie im Gustav-Comberg-Park in Metzkausen, nahe den Fitness-Geräten für Senioren, die sich seit 2018 großer Beliebtheit erfreuen. „Der Bürgerverein organisiert etwa 26 Veranstaltungen im Jahr“, erklärt Neumann, „aber das ist in diesem Jahr nicht möglich. So haben wir überlegt, was können wir tun.“ Vor allem den Zuhausegebliebenen wollte der Verein etwas Gutes tun. So kam die Idee auf, Sport- und Freizeitmöglichkeiten vor Ort zu schaffen.