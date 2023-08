Leben in Mettmann Bürgerverein Metzkausen bittet zum Fest im Comberg-Park

„Im Comberg-Park haben Einwohner und Nachbarn die Gelegenheit auf ein gutes Gespräch mitten im Grünen“, heißt es in der Einladung. Der Bürgerverein kümmert sich um Tische, Bänke und ein reichhaltiges Buffet. Wie in den Vorjahren wird das Parkfest um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Boulebahn eröffnet – seit 2015 feiern die evangelische und katholische Kirchengemeinde zusammen mit dem Bürgerverein.