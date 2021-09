Stadtteile : Bürgerverein jetzt mit Wagen für Veranstaltungen

Mettmann Mitglieder und weitere Metzkausener können das sanierte und mit einer Küche ausgestattete Gefährt nutzen. Über die Mietkonditionen muss noch entschieden werden.

In dem Wagen könnten Gerätschaften, Tische und Stühle und vieles andere, das für die Durchführung einer Außenveranstaltung benötigt wird, gelagert werden. Im Wagen sei auch eine Küche, die von den Mietern genutzt werden könne. „Der Verein hat viel Arbeitskraft und Geld in die Sanierung gesteckt. Diese Investition hat sich bestimmt gelohnt“, betonte Gregor Neumann und bekam dafür viel Zustimmung.

„Ich war selbst über 20 Jahre im Vorstand, aber so eine tolle Investition haben wir damals nicht auf den Weg gebracht. Da hat der Vorstand ganze Arbeit geleistet“, lobte Ehrenvorsitzender Alfons Rogowski. Gregor Neumann bat dann die Mitglieder, dass sie sich für den Wagen einen netten Namen aussuchen sollen. „Veranstaltungswagen hört sich doch recht banal an.“ Vor allem die Jugend in Metzkausen soll hinsichtlich der Nutzung angesprochen werden soll.

In seinem Rechenschaftsbericht machte er deutlich, dass der Bürgerverein wegen Corona in den vergangenen 18 Monaten seine Aktivitäten stark einschränken musste. Er bedauerte besonders, dass der Verein 2020 nicht sein 60-jähriges Vereinsbestehen offiziell feiern konnte „Was aber trotz Corona noch möglich war, haben wir gemacht.“ Für ihn war erfreulich, dass die Mitglieder dem Verein treu geblieben sind. Derzeit hat 1216 Mitglieder. Der Vereinschef kündigte an, dass nach und nach wieder Programmpunkte angeboten werden sollen. So stehen schon Termine und Themen für die nächsten Stammtische fest.