Mettmann: Bürgerverein lädt ein zur Kaffeetafel

Mettmann Mitglieder bewirten Bewohner und zahlreiche Gäste in der "Jute Stuw".

Der Bürgerverein Metzkausen veranstaltete jetzt eine Kaffeetafel in der "Juten Stuw" des Hauses St. Elisabeth an der Düsseldorfer Straße. "Jute Stuw", das heißt gute Stube. Es gab Kaffee, Kuchen und Musik. Der bunte Nachmittag war möglich geworden, weil Spender aus dem Verein ihre Geldbörse geöffnet hatten. Stefan Wigge, Leiter des St. Elisabethhauses, und der Bürgerverein hatten im Vorfeld mit Plakaten und in Schaukästen für die Veranstaltung geworben. Diese Werbung hatte Erfolg: Es kamen zahlreiche Gäste auch von außerhalb.