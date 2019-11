Vortrag in Metzkausen : Bürgerverein informiert sich über die Stadtbibliothek

Vortrag in Metzkausen

Mettmann (arue) Die Stadtbibliothek in der Neandertalhalle ist Lesezentrum, kommunikativer Treffpunkt, Sammlung umfangreicher Sach- und Fachinformation. Neben der Ausleihmöglichkeit vor Ort können auch bequem von Zuhause aus über 20.000 Medien heruntergeladen werden.

Die Stadtbibliothek bietet außerdem über 160 Spiele an.

Barthel Jackson-Klönther vom Förderverein der Stadtbibliothek will jetzt bei einem Vortrag auf Einladung des Bürgervereins Metzkausen die Projekte und Zielsetzungen des Fördervereins kurz vorstellen und sich dann dem Thema Spielesammlung in der Bibliothek widmen. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im „Ratskeller“, Wollenhausweg 1. Jackson-Klönther gibt einen Überblick über den Stand des Aufbaus der Spielesammlung und erläutert die Nutzungsmöglichkeiten.