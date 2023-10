Energiesartipps beim Bürgerstammtisch Pfiffige Ideen zum Geldsparen

Wir leben in bewegten Zeiten. Neben Krieg und Geflüchteten auf der Suche nach einem neuen Zuhause, ist eines der Dauerthemen Natur und Umwelt zu retten – und Energie zu sparen. Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien soll der Weg führen. Aber wie lassen sich Modernisierung und Sanierung realisieren? Zum Informationsabend wird dafür der 221. Stammtisch. Der Bürgerverein Metzkausen lädt den unabhängigen Energieexperten Walter Lubitz für Dienstag, 7. November, in den Ratskeller am Wollenhausweg ein.