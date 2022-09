Bürgermonitor in Mettmann : Internet und Telefon sind wieder da

Mettmann Telekom-Techniker haben am Donnerstag die zerrissene Leitung in der Heinestraße repariert. Zuvor war drei Wochen lang vergeblich darum gebeten worden.

Warum nicht gleich so, fragt sich Willy Baumermann und hebt die Hände: Nach drei Wochen Funkstille haben am Donnerstag Telekomtechniker sein Haus an der Heinestraße wieder mit Internet und dem Telefonnetz verbunden. Und auch die mehr als 100 Programme von Magenta TV kommen wieder in Farbe ins Haus. Seit dem 25. August war der Kontakt zur Außenwelt unterbrochen. Nur das Handy funktionierte noch.