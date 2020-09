Bürgermeisterwahl in Mettmann : Was Wähler zur Stichwahl wissen sollten

Mettmann Briefwahl ist auch diesmal möglich, die Wahl nur mit Personalausweis auch. Wir beantworten die wichtigsten Fragen mit Blick auf den 27. September.

Wie geht das jetzt mit der Briefwahl? Laut Stadtverwaltung erhalten Bürger, die bereits am Sonntag per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, automatisch in den nächsten Tagen die Briefwahl-Unterlagen für die Bürgermeister-Stichwahl. Ein weiterer Antrag soll nicht nötig sein. Wahlberechtigte, die in den vergangenen Wochen ihre Stimme per Direktwahl im Briefwahlbüro abgegeben haben, wurden als Briefwähler registriert und erhalten die Briefwahlunterlagen ebenfalls automatisch per Post. Wer ausschließlich für die anstehende Stichwahl die Unterlagen für die Briefwahl beantragen möchte, kann das per E-Mail an wahlen@mettmann.de oder schriftlich an den Bürgerservice der Kreisstadt Mettmann, Neanderstr. 85, 40822 Mettmann, erledigen. Erforderlich hierfür sind Name, Anschrift und Geburtsdatum des Wahlberechtigten.