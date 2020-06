Wahlkampf in Mettmann : Bürgermeisterkandidat stellt sich via „Zoom“ vor

Nils Lessing ist der Bürgermeisterkandidat der Grünen in Mettmann. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Bürgermeisterkandidat der Grünen in Mettmann, Nils Lessing, will sich in einer Videokonferenz interessierten Bürgern vorstellen. Ausdrücklich gewünscht ist es, Fragen zu stellen.

(arue) Bei der Kommunalwahl im September tritt Nils Lessing für den Ortsverband der Grünen in Mettmann als Bürgermeisterkandidat an. Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, ihn besser kennenzulernen, hat der Ortsverband unterschiedliche Formate entwickelt. Am Mittwoch, 10. Juni, startet um 19.30 Uhr die Reihe „Nils Lessing im Gespräch“. Es handelt sich dabei um eine moderierte Videokonferenz über den Internet-Dienst „Zoom“. Alle Teilnehmer haben bei dieser Konferenz die Möglichkeit, Fragen zu stellen, betont die Sprecherin des Ortsverbands, Rebecca Türkis. Die Einwahldaten sind auf der Webseite der Grünen unter www.gruene-mettmann.de nachzulesen, die Teilnahme ist kostenlos.

(arue)