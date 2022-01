Blick auf 2022 : Bürgermeister wünscht sich „mehr Respekt in Wülfrath“

Bürgermeister Rainer Ritsche. Foto: Stadt Wülfrath/Stadt Wülrath

Wülfrath Der Arbeitskreis „Gewaltprävention“ soll 2022 eine Kampagne starten. Man dürfe sich zum Beispiel mit Vandalismus nicht abfinden, sagt Rainer Ritsche.

(RP/hup) In Jahr 2021 gab es eine Reihe guter Entwicklungen, die Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche positiv in die Zukunft blicken lassen: „Wir haben in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Innenstadt, Klimaschutz und Digitalisierung, Schule und Sport oder in der Kinder- und Jugendhilfe vieles auf den Weg gebracht und im Dezember dem Rat der Stadt den ausgeglichenen Entwurf eines Doppelhaushaltes 2022/2023 zur Beratung vorgelegt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam für Wülfrath erreicht haben“, schreibt Ritsche in seinem Grußwort zum Jahreswechsel.

Aber es gebe auch weniger erfreuliche Entwicklungen. Zerrissene Ausstellungsplakate, eingeschlagene Scheiben von Jugendhaus, Kiosk und Bushaltestellen – Ritsche zeigt sich besorgt über den zunehmenden Vandalismus in der Stadt und den mangelnde Respekt, „dem wir leider immer öfter begegnen“. Respekt bedeute, die Würde und die Unversehrtheit einer Person oder einer Sache zu achten. Respekt zeige sich zum Beispiel durch die Anerkennung der Meinungsfreiheit oder die Einhaltung gesellschaftlicher Regeln zum Schutz anderer. Respektvoll handele, wer den Grundsatz, dass die eigene Freiheit durch die Rechte anderer eingeschränkt wird, anerkenne. Respektloses Verhalten sei hingegen Ausdruck von Egoismus, Missachtung, Rücksichtslosigkeit und fehlendem Anstand.

Dieses Verhalten sei leider auch in Wülfrath zu erleben, im alltäglichen Miteinander und in den sozialen Netzwerken, gegenüber Helfenden, politisch Aktiven, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlicher Beeinträchtigung oder Religion. Respektlosigkeit gebe es auch gegenüber der Natur oder fremdem Eigentum. „Gegen die Zunahme respektlosen Verhaltens müssen wir zusammen arbeiten. Wir dürfen uns mit solchen Verhaltensmustern nicht abfinden und schon gar nicht vor ihnen kapitulieren“, unterstreicht Ritsche. Der Arbeitskreis „Gewaltprävention“ werde daher 2022 eine Kampagne für mehr Respekt in Wülfrath starten. Experten aus Stadtverwaltung, der Glaubensgemeinschaften, der Polizei, der Kriminalpolizei, der Caritas und dem SKFM wollen sich mit Aktionen für mehr Respekt, Toleranz und Zivilcourage einsetzen.