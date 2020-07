Schlechtes Ranking für Mettmann : Dinkelmann: Platzierung in IW-Studie ist „fragwürdig“

Mettmann Im aktuellen Kommunalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft nimmt die Stadt Mettmann lediglich Platz 351 von insgesamt 396 Kommunen ein. Der Bürgermeister verweist auf eine Gewichtung der Indikatoren, die der Lebensqualität in der Kreisstadt nicht gerecht wird.

(arue) In einer Stellungnahme zum aktuellen Kommunalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) verweist Bürgermeister Thomas Dinkelmann darauf, dass dieses Ranking zwei verschiedene Werte aufweist. Zum einen das so genannte Niveau-Ranking, für das 17 Indikatoren aus den Themenbereichen Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität erhoben wurden. Und ein Dynamik-Ranking, bei dem die Entwicklung von zwölf Indikatoren in den vergangenen drei bis fünf Jahren in den Blick genommen wurden.