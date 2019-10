Mettmann : „Bürgermeister muss Lösungen erarbeiten“

Mettmann Das NRW-Bauministerium sieht in der Neandertalhalle ein Denkmal. Martin Strässer (CDU) erläutert die Folgen dieser Entscheidung.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer hat im Nachgang der umstrittenen Denkmalschutz-Entscheidung des NRW-Bauministeriums zur Neandertalhalle in Mettmann Bürgermeister Thomas Dinkelmann angegriffen, er solle nun Verantwortung übernehmen. Welche Spielräume hat die Stadtverwaltung nun eigentlich? Die Darstellung der Stadtverwaltung und des Landtagsabgeordneten gehen offensichtlich auseinander. Unsere Redaktion hakte nach.

Wie In einem offenen Brief hatten sich daraufhin die Ratsfraktionen CDU, SPD, FDP und UBWG bei Bürgermeister Thomas Dinkelmann beschwert und um „umfassende Aufklärung“ gebeten.

War es wirklich sinnvoll, in dieser Sache das Ministerium anzurufen? Seine Entscheidung ist für die Stadt Mettmann nun „in Stein gemeißelt“ und lässt ihr keinen Spielraum mehr – oder?

Bürgermeister Thomas Dinkelmann lässt in einer Pressemitteilung erklären, die Pläne, die Neandertalhalle in freier Planung zu modernisieren oder gar abzureißen, seien „vom Tisch“. Teilen Sie diese Einschätzung?

Sträßer Das sehe ich anders. Nochmal: Das Denkmalschutzgesetz kennt ausdrücklich auch den Abriss eines Denkmals als Möglichkeit – allerdings unter erschwerten Voraussetzungen. Sonst wäre die Einstufung als Denkmal ja auch eine Farce. Und unter „freier Planung“ verstehe ich etwas anderes. Ich kenne bisher gar keine Pläne des Bürgermeisters. Warum hat er zum Beispiel nicht frühzeitig einen Ideenwettbewerb ausgerufen und die Einstufung als Denkmal als Variante in die Aufgabenbeschreibung einbezogen? Man hätte so frühzeitig kreative Köpfe einbeziehen können. Stattdessen kamen Initiativen zur Zukunft der Stadthalle – soweit ich weiß – nur aus dem Rat und der Bürgerschaft.

Bevor die Halle abgerissen werden kann, muss sie erst wissenschaftlich dokumentiert werden. Wie lange dauert so etwas, wie viel kostet so etwas, und kann die Stadt Mettmann in diesem Zusammenhang auf finanzielle Unterstützung des Landes hoffen, wo es ihr doch schon den ungewollten Denkmalschutz auferlegt?