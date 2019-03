Nazi-Demo in Mettmann: Bürgermeister korrigiert seine Aussage aus Ratssitzung

Mettmann Die Polizei hat in Vorgesprächen zur Nazi-Demo nicht um Stillschweigen gebeten, sondern lediglich ihr eigenes Interesse geäußert – das bestätigt der Bürgermeister jetzt in einem Pressegespräch.

(arue) Bürgermeister Thomas Dinkelmann hat Mittwochmorgen seine Aussage, die Polizei habe ihn um Stillschweigen zur geplanten Nazi-Demonstration vom vorvergangenen Samstag gebeten, korrigiert. Wie er gestern im Nachgang zur Ratssitzung bei einem Pressegespräch sagte, habe die Kreispolizeibehörde in Vorgesprächen „nicht den Wunsch geäußert“, sondern in den Vorgesprächen lediglich „deutlich gemacht, dass das nicht in ihrem Interesse liegt“, differenzierte Dinkelmann seine Aussage vom Dienstagabend im Rat. Dort hatten die Fraktionen ihren Unmut darüber geäußert, dass der Bürgermeister sie über die bevorstehende Demonstration rechtsradikaler Kräfte nicht informiert habe. Dinkelmann bekräftigte gestern Morgen nochmals seine Bereitschaft, „im Schulterschluss mit der Polizei“ nach Lösungen zu suchen, wie die Öffentlichkeit künftig informiert werden könne. „Dann gibt es keine Selektierung, und dann bekommen alle die Information“, sagte Dinkelmann. Von einer rechten Szene, wie sie einst in Mettmann existierte, gehe auch er nicht aus.