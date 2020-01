Schuldiskussion in Mettmann : Bürgerinitiative hält an Gesamtschule fest

Mettmann Gibt es in Mettmann eine Gesamtschule, hätte die Realschule keine Chance mehr, glauben die Eltern.

In Mettmann soll womöglich eine Gesamtschule eingerichtet werden. Dafür wird womöglich die Realschule aufgegeben. Laut Ratsbeschluss wird die Stadt dazu eine verbindliche Elternbefragung durchführen. Dies ist voraussichtlich im Frühjahr der Fall. Verbindlich bedeutet: Spricht sich die erforderliche Mindestanzahl an Erziehungsberechtigten für eine Gesamtschule aus, ist dieses Ergebnis für Politik und Verwaltung bindend.

Gegner wie Befürworter argumentieren daher mit Nachdruck. Zuletzt wurde das Thema im Schulausschuss debattiert. Es ging dabei um die Begrenzung der Parallelklassen am Heinrich-Heine-Gymnasium, das derzeit eine Fünfzügigkeit aufweist, also mehr Schüler aufnimmt, als dies im Bedarfsplan verankert ist. Hanno Grannemann, Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, hatte sich gegen eine Begrenzung ausgesprochen: „Für diese Gesamtschule den Elternwillen an anderer Stelle zu beschneiden, halte ich für fragwürdig“, sagte er. Denn auch die Vielzahl der Anmeldungen am Heinrich-Heine-Gymnasium sei ein Votum der Elternschaft. Soll die Schülerzahl der Gymnasien begrenzt werden, um der Gesamtschule eine ausreichende Zahl an Jugendlichen zu sichern? Das mutmaßt die FDP, die sich bis heute als einzige Fraktion klar gegen die Einrichtung einer Gesamtschule ausspricht: „Wir fragen uns, ob das Schuldezernat bewusst Schulpolitik zugunsten der Errichtung einer Gesamtschule und zu Lasten der beiden Mettmanner Gymnasien betreibt“, sagte FDP-Fraktionschef Klaus Müller.