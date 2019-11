Gesamtschule in Mettmann : Bürgerinitiative begrüßt Entschluss

Gesamtschule in Mettmann

Die Bürgerinitiative setzt sich für die Einrichtung einer Gesamtschule in Mettmann ein und sammelte dafür bereits Unterstützerunterschriften. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Gesamtschul-Befürworter beklagen deutliches „Übergewicht“ der Gymnasien.

(arue) Die Bürgerinitiative „Gesamtschule für Mettmann“ zeigt sich zufrieden. Im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport wurde am Donnerstag die aktuelle Zeitplanung für die Gesamtschule vorgestellt. „Es ist positiv hervorzuheben, dass die bereits vor dem Sommer dieses Jahres vorgelegte Zeitplanung bestätigt werden kann“, schreiben die Sprecher Tina Kluth, Jessica Lorenz und Jan Roth in einer Pressemitteilung. Es sei somit erkennbar, dass die erforderlichen Schritte für die im Frühjahr 2020 anstehende Elternbefragung durchgeführt werden.

„Wir erachten es für sehr wichtig, dass zeitnah eine Lösung für die weiterführenden Schulen in Mettmann gefunden wird – und zwar für alle Kinder. Dies ist seit mehreren Jahren leider nicht der Fall“, sagt Vorstandsmitglied Jan Roth.

Dass für das Heinrich-Heine-Gymnasium statt einer Drei- künftig eine Vierzügigkeit festgeschrieben werde, würdige die Bürgerinitiative als positives Signal. Dies entspreche der derzeit erkennbaren Nachfrage in der weiterführenden Schullandschaft. „Bei der Schulentwicklungsplanung muss jedoch eine ganzheitliche Betrachtung erfolgen. Es dürfen nicht nur die Interessen der Gymnasien isoliert betrachtet werden“, sagt Jan Roth mit Blick auf die Befürchtung, dass bei Einführung einer Gesamtschule die Zügigkeit der Gymnasien künftig gegebenenfalls beschränken könnte. „Die Gymnasien bilden in Mettmann mit formal sieben genehmigten und neun faktischen Zügen ein deutliches Übergewicht. Hingegen finden Kinder mit einer Hauptschulempfehlung sowie Familien mit einem Gesamtschulwunsch derzeit keine Heimat in Mettmann.“ Diese Diskrepanz sei offenkundig und könne durch die Integration einer Gesamtschule behoben werden. „So kann eine gute Koexistenz zwischen Gymnasien und Gesamtschule ermöglicht werden, von der letztlich die Schulen und vor allem unsere Kinder profitieren.“