Bürgerbus Mettmann sucht weitere Werbepartner Bürgerbus-Verein rollt mit altem, neuen Zustand in die Zukunft

Der alte Vereinsvorstand ist der neue Vereinsvorstand, mit dem der Bürgerbus Mettmann in die kommende Saison rollt. Am vergangenen Samstag fanden bei der Jahreshauptversammlung nicht nur die entsprechenden Wahlen und Entlastungen statt – der komplette Vorstand wurde jeweils per einzelner Wahl einstimmig bestätigt – es gibt auch kleine Neuerungen, wie Bürgerbus-Vereinsvorsitzender Bodo Nowodworski informiert.