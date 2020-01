„Mobilitätsoffensive für Mettmann“ : Bürgerbus-Verein bereitet Betriebsstart im August vor

Wolfgang Peter ist einer von siebzehn Fahrern des Bürgerbusses in Erkrath. Auf ähnlichen Erfolg hofft man auch in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sie wollen Staus und schlechten Verbindungen etwas entgegen setzen: Noch im Januar will der Vorstand das Fahrzeug bestellen.

(arue) Der Bürgerbus-Verein sieht sich selbst als Bestandteil einer „Mobilitätsoffensive für Mettmann“ und fiebert seinem Betriebsstart entgegen. Wie der Vorstand berichtet, hat sich der BürgerBusVerein Mettmann am 29. Oktober gegründet. Ihm gehören bereits 22 Mitglieder an. Wenn alle formalen Genehmigungsschritte abgeschlossen sind, könne noch im Januar dieses Jahres ein Fahrzeug bestellt werden, berichten die Vorstände. Dessen Lieferzeit beträgt sieben Monate. „Ziel bleibt weiterhin die Betriebsaufnahme im Sommer 2020“, berichteten Bodo Nowodwirski, Stefan Wigge, Michael Au und Klaus Bartel in einem Grußwort zum Jahreswechsel und hoffen auf weitere Unterstützung insbesondere auch bei der Suche nach Fahrern: „Gerade die Bürgerbusidee lebt davon, dass wir uns gemeinsam und ehrenamtlich für ein übergeordnetes Ziel einsetzen.“ Auf der Homepage des Vereins ist von einem Betriebsstart voraussichtlich im August dieses Jahres die Rede.